Nordkoreas Außenminister trifft in Peking chinesischen Amtskollegen

Nordkoreas Außenminister Ri Yong-ho hat am zweiten Tag seines Besuchs in China chinesische Führungskräfte getroffen.Laut einer Quelle in Peking kam Ri am Freitagvormittag mit Außenminister Wang Yi zusammen.Wie verlautete, hätten beide Chefdiplomaten über Wege zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Nordkorea und China diskutiert. Die chinesische Seite habe Ri über die Ergebnisse des jüngsten China-USA-Gipfels informiert.Eine nordkoreanische Delegation unter Ris Leitung war nach ihren Besuchen in Vietnam und Syrien am Donnerstag zu einem dreitägigen Besuch in Peking angekommen.