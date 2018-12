Internationales Xi Jinping äußert Unterstützung für Dialog zwischen Nordkorea und USA

Chinas Staatschef Xi Jinping hat gegenüber dem nordkoreanischen Außenminister Ri Yong-ho seine Unterstützung für den Dialog zwischen Nordkorea und den USA und verbesserte innerkoreanische Beziehungen betont.



Gleichzeitig betonte Xi die Verständigung und Kooperation zwischen Nordkorea und China.



Xi hatte Ri am Freitag kurz nach der Rückkehr von einer Auslandsreise in Peking getroffen.



Der chinesische Staatschef betonte, dass die USA und Nordkorea ihren Dialog mit Rücksicht auf "verstandesmäßige Befürchtungen" des Gesprächspartners vorantreiben. Zudem unterstütze er die Versöhnung und Kooperation zwischen beiden Koreas. Xi Jinping fügte aber auch hinzu, so meldete der KBS-Korrespondent aus Peking, dass Nordkorea dabei mit China kooperieren solle.



Der nordkoreanische Außenminister habe weitere Bemühungen um die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zugesichert.



Beim jüngsten Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump hatte Xi eine Zusammenarbeit in der Korea-Frage versprochen.