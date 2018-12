Kultur NYT wählt Yoo Ah-in zu den zwölf besten Schauspielern von 2018

Die "New York Times" hat den südkoreanischen Schauspieler Yoo Ah-in zu den besten seines Fachs im Jahr 2018 gewählt.



Auf der Liste stehen auch Stars wie Ethan Hawke (First Reformed), Julia Roberts (Ben is back) und Emma Stone.



Yoo spielte die Hauptrolle in "Burning" von Regisseur Lee Chang-dong. Den Film hatte die Zeitung zuvor zu den zehn besten des Jahres gezählt.



In dem Streifen wird mittels einer mysteriösen Geschichte zwischen einer Frau und zwei Männern die Wut und das dunkle Innere der Jugend dargestellt.



Der Film gewann bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes 2018 zwei Preise.