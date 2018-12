Vatikan unternimmt offenbar Bemühungen um Vorbereitungen für Papst-Besuch in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der Vatikan hat offenbar Bemühungen um Vorbereitungen für einen Papst-Besuch in Nordkorea gestartet.Das teilte ein offizieller Vertreter im Vatikan südkoreanischen Medien mit.Der Offizielle hatte Zweifel an einem Bericht des US-Auslandssenders Voice of America geäußert, dass ein Besuch von Papst Franziskus in Nordkorea im kommenden Jahr unwahrscheinlich sei. Begründet wurde dies in dem Radiobericht mit den notwendigen Vorbereitungen und dem engen Terminkalender des Kirchenoberhauptes.Dass der Besuch im nächsten nicht zustande kommen könne, könne zurzeit nicht geschlussfolgert werden. Doch müsse der Vatikan noch eine offizielle Einladung aus Pjöngjang erhalten, sagte der Offizielle weiter.