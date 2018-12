Bahnbetrieb auf KTX Gangneung Linie drei Tage nach Entgleisung wieder aufgenommen

Photo : YONHAP News

Der Bahnbetrieb auf der KTX Gangneung Linie ist am Montag drei Tage nach einem Entgleisungsunfall wieder aufgenommen worden.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport teilte mit, dass die Wiederherstellungsarbeiten am Montag um 4.17 Uhr abgeschlossen worden seien. Der Zugbetrieb sei um 5.30 Uhr wieder aufgenommen worden.Ein Zug mit 102 Fahrgästen an Bord fuhr in Gangneung ab und passierte die Unglücksstelle ohne Vorkommnisse.Die Bahngesellschaft Korail gab bekannt, dass die Züge für einen sicheren Betrieb auf dem Unglücksabschnitt mit maximal 40 Stundenkilometern fahren würden.Ein KTX-Zug mit 198 Fahrgästen in Richtung Seoul entgleiste am Samstagmorgen lediglich fünf Minuten nach der Abfahrt in Gangneung. Dabei wurden 16 Menschen verletzt.Laut den ersten Untersuchungsergebnissen wird vermutet, dass ein Fehler des Signalsystems die Unfallursache war.