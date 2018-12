Seoul will wegen möglichen Kim-Besuchs nichts überstürzen noch Nordkorea drängen

Photo : KBS News

Das südkoreanische Präsidialamt hat keine Absicht, für einen Besuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Seoul etwas zu überstürzen oder Nordkorea zu drängen.Die Position teilte Sprecher Kim Eui-kyeom mit und sagte, dass derzeit nichts in Bezug auf einen Besuch Kims feststehe.Die Staatschefs beider Koreas hätten den eindeutigen Willen für die Umsetzung der Gemeinsamen Erklärung von Pjöngjang, in der Kim seinen Besuch in Seoul versprach. Über einen konkreten Zeitplan und das Verfahren werde weiter diskutiert, hieß es weiter.Dazu sagte ein leitender Beamter des Präsidialamtes, derzeit scheine eine Entscheidung für den Gegenbesuch Kims nicht unmittelbar bevor zu stehen.Südkorea trifft Vorbereitungen, um jederzeit ein Spitzentreffen abhalten zu können, sollte Nordkorea eine Antwort geben. Daher besteht noch immer die Möglichkeit, dass Kim binnen Jahresfrist Seoul besucht.