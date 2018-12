Koreas schließen gemeinsame Untersuchung an Mündung von Fluss Han ab

Photo : KBS News

Süd- und Nordkorea haben ihre gemeinsame Untersuchung an der Mündung des Flusses Han abgeschlossen.Das teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Die Untersuchung hatte am 5. November gemäß der im September unterzeichneten militärischen Übereinkunft zwischen beiden Staaten begonnen.Es war die erste Untersuchung an der Mündung des Flusses Han seit dem Abschluss des Waffenstillstandsabkommens vor 65 Jahren. Dort war wegen der Gefahr zufälliger Zusammenstöße die Einfahrt privater Schiffe eingeschränkt.Untersucht wurde eine 70 Kilometer lange Wasserstraße. Das Untersuchungsteam fand 21 Riffs und stellte die Wassertiefe sowie geografische Merkmale am Meeresgrund fest.Die südkoreanische Regierung will im Januar anhand der dabei gewonnenen Daten eine präzise Seekarte erstellen und diese für die private Schifffahrt zur Verfügung stellen.