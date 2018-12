Chefs kleiner Oppositionsparteien setzen Hungerstreik für Wahlreform fort

Photo : YONHAP News

Die Vorsitzenden der Bareunmirae-Partei und der Gerechtigkeitspartei setzen ihren Hungerstreik am fünften Tag fort, um die Reform des Wahlsystems durchzusetzen.Sohn Hak-kyu und Lee Jeong-mi wollen ihren Hungerstreik solange nicht beenden, bis die Regierungspartei und das Oppositionslager eine Einigung über die Einführung eines Mixed-Member-Proportional-Systems erzielt haben.Drei Oppositionsparteien einschließlich der Partei für Demokratie und Frieden fordern, im Dezember eine außerordentliche Sitzungsperiode einzuberufen und einen Reformentwurf für das Wahlsystem zu behandeln.Die regierende Minjoo-Partei Koreas teilte jedoch lediglich mit, zu überprüfen, am 20. Dezember eine außerordentliche Parlamentssitzung zu eröffnen, um vor allem über die Zustimmung zur Ernennung eines Richters am Obersten Gericht abzustimmen.