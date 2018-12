Südkoreanische Delegation besucht Nordkorea für Gespräche über Forstkooperation

Photo : YONHAP News

Eine südkoreanische Delegation wird am Montag für Gespräche über die Zusammenarbeit im Forstwesen nach Nordkorea aufbrechen.Nach Angaben des Vereinigungsministeriums wird das zehnköpfige Team am Dienstag über Peking kommend zu einem dreitägigen Besuch eintreffen.Im letzten Monat hatte Südkorea rund 50 Tonnen Pestizide nach Nordkorea geliefert, um Kiefernschädlinge zu bekämpfen.Südkoreas Delegation wird von Lim Sang-seop geleitet, einem hohen Beamten des Koreanischen Forstdienstes. Die Abordnung will die Verteilung der Chemikalien überprüfen und eine Baumschule sowie andere Einrichtungen besuchen. Mit der nordkoreanischen Seite sollen außerdem Wege zum Ausbau der Zusammenarbeit erörtert werden.Der Besuch erfolgt im Rahmen der Anstrengungen, eine im Oktober erzielte Einigung umzusetzen. Darin wurde vereinbart, bis März kommenden Jahres gemeinsam gegen von Schädlingen betroffene Kiefern und andere Waldkrankheiten vorzugehen.