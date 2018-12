Politik Chefs diplomatischer Vertretungen kommen zusammen

Die Chefs von südkoreanischen diplomatischen Vertretungen im Ausland versammeln sich am Montag in Seoul zu ihrer jährlichen Tagung.



An der Tagung bis Freitag nehmen 181 Chefs der Vertretungen teil.



Dabei sind zu drei Schlüsselthemen Diskussionen, Vorträge und Treffen mit Unternehmern vorgesehen.



Zum Thema „Diplomatie für die Erschließung neuer Grenzen“ werden die Diplomaten vor allem über die Diversifizierung der Diplomatie, die Schaffung von Arbeitsplätzen im Ausland und die Reaktion auf Konflikte in der internationalen Wirtschaft diskutieren.



Hinsichtlich der Diplomatie für Frieden und gemeinsamen Wohlstand auf der koreanischen Halbinsel werden auf der Grundlage der positiven Veränderungen der dortigen Situation in den letzten zwölf Monaten die Rolle und Vorgehensweise des Außenministeriums für eine vollständige Denuklearisierung und einen dauerhaften Frieden auf der Halbinsel besprochen.



Im Ministerium wird gehofft, dass die Versammlung eine nützliche Gelegenheit werde, um das Verständnis der Chefs der Vertretungen im Ausland für die Staatsphilosophie und den Kurs der Außenpolitik der Regierung zu verbessern und nach einer Rolle der Tagung als Kommunikationsschalter zwischen Bürgern und Regierung zu suchen.