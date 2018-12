Südkoreas Handballerinnen gewinnen viertes Mal in Folge Asienmeisterschaft

Photo : YONHAP News

Südkorea hat die Handball-Asienmeisterschaft der Frauen das vierte Mal in Folge gewonnen.Die südkoreanische Nationalmannschaft unter Trainer Kang Jae-won setzte sich im Finale am Sonntag in der japanischen Präfektur Kumamoto mit 30:25 gegen Japan durch.Damit wurden Südkoreas Handballerinnen das vierte Mal in Folge nach 2012, 2015 und 2017 Asienmeister. Das Land wurde Sieger bei 14 der insgesamt 17 Asienmeisterschaften der Frauen.Mit dem Sieg am Sonntag sicherte sich Südkorea außerdem einen Startplatz bei der Weltmeisterschaft 2019 in Japan.