Nordkorea wirbt um Investitionen in Geumgang-Erholungsgebiet

Photo : YONHAP News

Nordkorea wirbt um Investitionen in das Geumgang-Erholungsgebiet.Nordkoreas Internationale Kumgangsan-Reiseagentur veröffentlichte am Sonntag in ihrem Internetauftritt Investitionsrichtlinien für ein Kaufhaus, das in der Zone errichtet werden soll.In dem dreistöckigen Gebäude im Gebiet Goseong in der Gangwon-Provinz würden regionale Erzeugnisse und Souvenirs angeboten. Ausländer könnten entweder einzeln oder auf dem Wege eines Joint Venture mit einem nordkoreanischen Unternehmen in das Projekt investieren.Im letzten Monat war eine ähnliche Ausschreibung veröffentlicht worden, mit der Investoren für ein Einkaufszentrum in dem Feriengebiet gewonnen werden sollen.