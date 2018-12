Hyundai-Kia feiert Verkauf von 20 Millionen Fahrzeugen in den USA

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor und seine Tochter Kia Motors haben seit ihrem Markteintritt in den USA vor 33 Jahren bisher über 20 Millionen Fahrzeuge verkauft.Nach Branchenangaben verkauften beide Unternehmen im November 102.600 Einheiten in den USA. Seit Hyundais Vorstoß in den US-Markt 1985 hat die Gruppe 20 Millionen und 69.050 Einheiten abgesetzt. Hyundai verkaufte insgesamt 12,22 Millionen Autos, Kia 7,84 Millionen.Hyundai gründete im April 1985 Hyundai Motor America, Kia begann 1994 mit dem Verkauf seiner Fahrzeuge in den USA.