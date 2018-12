Photo : YONHAP News

Südkorea und Vietnam wollen Verteidigungsgespräche auf Arbeitsebene aufnehmen.Das wurde am Montag bei Gesprächen auf Vize-Verteidigungsministerbene in Ho-Chi-Minh-Stadt beschlossen.Beide Seiten vereinbarten eine engere Zusammenarbeit im Personenaustausch, darunter von hohen Beamten, sowie in der Verteidigungsindustrie und bei der Wehrbeschaffung.Die südkoreanische Delegation informierte über Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel und bat um Vietnams Unterstützung im Prozess der vollständigen atomaren Abrüstung in Nordkorea und Schaffung von Frieden auf der koreanischen Halbinsel.