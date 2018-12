Taxifahrer zündet sich aus Protest gegen Mitfahrservice an und stirbt

Photo : YONHAP News

Ein Taxifahrer hat sich aus Protest gegen den Mitfahrservice des Unternehmens Kakao Mobility am Montag selbst angezündet und ist an seinen Verletzungen gestorben.Der 57-Jährige mit Nachnahmen Cho habe nach Polizeiangaben schwere Verbrennungen erlitten, nachdem er am Nachmittag zunächst mit seinem Taxi vor der Nationalversammlung vorgefahren und sich danach in Brand gesteckt habe.Der Taxifahrer hatte versucht, das Haupttor der Nationalversammlung zu passieren, wurde jedoch von einem Wachmann nicht durchgelassen. Daraufhin kehrte der Fahrer um. Der Wachmann hatte einen starken Benzingeruch wahrgenommen und eine Untersuchung gefordert.Laut Berichten habe der Taxifahrer einen Gewerkschaftsfunktionär in den Plan eingeweiht.Kakao Mobility, die für das Transportgeschäft zuständige Sparte von Kakao Corporation hatte am Freitag eine Pilotphase eines Mitfahrservice begonnen.Die Taxifahrer wehren sich dagegen, weil sie einen massenhaften Verlust von Kunden befürchten.