Präsident Moon ernennt Yang Sung-dong zum KBS-Chef

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Montag Yang Sung-dong zum Chef des öffentlich-rechtlichen Rundfunks KBS ernannt.Der frühere Fernsehredakteur wurde als amtierender Senderchef im Oktober vom KBS-Vorstand für eine volle dreijährige Amtszeit gewählt. Er war im April nach dem Rücktritt seines Vorgängers Ko Dae-yong zunächst für dessen verbleibende Amtszeit eingesetzt worden.Am 19. November fand im Parlamentsausschuss für Wissenschaft, IuK, Rundfunk und Kommunikation eine Anhörung statt. Diese war Voraussetzung für eine Zustimmung zu der Personalie durch das Staatsoberhaupt.Bis zur Frist am Donnerstag konnten die Parteien in dem Ausschuss keinen Anhörungsbericht verabschieden.