„Burning“ wird von Filmkritiker-Verbänden in USA und Kanada ausgezeichnet

Photo : KBS News

Der Film „Burning“ von Regisseur Lee Chang-dong hat von Filmkritiker-Verbänden in den USA und Kanada jeweils zwei Auszeichnungen erhalten.Die Los Angeles Film Critics Association (LAFCA) teilte am Sonntag (Ortszeit) auf ihrer offiziellen SNS-Seite mit, dass „Burning“ und der japanische Film „Shoplifters“ beide Gewinner des Preises für den besten fremdsprachigen Film seien.Steven Yeun werde für seine Rolle in „Burning“ mit dem Preis für den besten Nebendarsteller ausgezeichnet, hieß es.„Burning“ wurde auch von der Toronto Film Critics Association mit dem Preis für den besten fremdsprachigen Film und dem Preis für den besten Nebendarsteller ausgezeichnet.