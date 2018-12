Samsung BioLogics bleibt an der Börse

Photo : YONHAP News

Der Börsenbetreiber Korea Exchange hat beschlossen, dass Samsung BioLogics weiter an der Börse notiert bleibt.Demnach wird der Handel mit den Aktien der Firma am heutigen Dienstag wieder aufgenommen, der wegen des Verdachts auf einen Bilanzbetrug am 14. November ausgesetzt wurde.Korea Exchange beschloss am Montag, die Firma nicht von der Börse auszuschließen. Es habe zwar Unzulänglichkeiten bei der Transparenz des Managements gegeben, man habe jedoch die geschäftliche Situation und die finanzielle Stabilität umfassend überprüft.An der Börse war mit dieser Entscheidung gerechnet worden, da es in der Vergangenheit keinen Börsenausschluss wegen Bilanzkosmetik gab. Es sei offenbar berücksichtigt worden, dass ausländische Anleger und 80.000 Minderheitsaktionäre Aktien der Firma im Wert von fünf Billionen Won (4,4 Milliarden Dollar) besitzen.Einige halten jedoch die Wiederaufnahme des Handels für problematisch, da bisher keine Maßnahmen getroffen wurden, nachdem die Finanzbehörden der Firma eine Bilanzverschönerung in Höhe von 4,5 Billionen Won (knapp vier Milliarden Dollar) vorgeworfen hatten.Samsung BioLogics reichte inzwischen eine Verwaltungsklage gegen die Entscheidung der Finanzbehörden bezüglich des Vorwurfs des Bilanzbetrugs ein und beantragte die Aussetzung der Vollstreckung. Das Verwaltungsgericht Seoul teilte mit, am 19. Dezember die erste Vernehmung zu eröffnen.