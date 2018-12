Südkorea und USA setzen Verhandlungen über Verteidigungskosten fort

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA kommen zur zehnten Runde ihrer Verhandlungen über die Aufteilung der Stationierungskosten der US-Truppen in Korea zusammen.Die Verhandlungen finden von Dienstag bis Donnerstag in Seoul statt.Wie verlautete, fordere die US-Seite eine deutliche Anhebung des südkoreanischen Beitrags für die Stationierungskosten.Die US-Zeitung „Wall Street Journal“ schrieb am Wochenende, US-Präsident Donald Trump wünsche, dass Südkorea seinen Beitrag verdoppele. Südkorea zahlt etwa 960 Milliarden Won (850 Millionen Dollar) im Jahr.Die südkoreanische Regierung verlangt laut Informationen eine angemessene Anhebung ihrer Beiträge und Verbesserungen des Systems. Sie wolle die Forderung der USA nicht akzeptieren, die Kosten für den Einsatz strategischer Waffen zu übernehmen.Beide Seiten müssen ein neues Abkommen über die Aufteilung der Verteidigungkosten abschließen, das ab 2019 gelten soll.