Südkorea will mit Nordkorea über Baubeginn für Eisenbahn- und Straßenverbindung zügig diskutieren

Photo : YONHAP News

Südkorea will Diskussionen mit Nordkorea über eine Grundsteinlegung für die innerkoreanische Eisenbahn- und Straßenverbindung zügig führen.Dadurch wolle das Ressort einen Plan konkretisieren, die Zeremonie noch binnen Jahresfrist abzuhalten, sagte ein Beamter des Vereinigungsministeriums am Dienstag Reportern. Die Grundsteinlegung binnen Jahresfrist zähle zu den Vereinbarungen zwischen den Staatschefs beider Koreas im September.Hierfür will die Regierung bald eine gemeinsame Untersuchung des nordkoreanischen Abschnitts auf der Straße der Donghae-Linie einleiten.Diesbezüglich teilte das Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS), eine US-Denkfabrik, die Einschätzung mit, dass eine mögliche Grundsteinlegung für die innerkoreanische Eisenbahnverbindung eine bedeutende diplomatische und geopolitische Leistung sein werde.Das schrieben Victor Cha und Joseph Bermudez vom CSIS in einem Bericht. Südkorea sei jüngst der Organisation für die Zusammenarbeit der Eisenbahnen (OSJD), einer zwischenstaatlichen Organisation zur Verwaltung des internationalen Schienenverkehrs in Europa und Asien, als volles Mitglied beigetreten. Dies erweitere das Potenzial für den kommerziellen Erfolg der gegenwärtigen Bemühungen um die Eisenbahnkooperation verglichen mit der Ära der Sonnenscheinpolitik, hieß es.