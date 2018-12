Chef der Eisenbahn KORAIL tritt wegen gehäufter Unfälle zurück

Photo : YONHAP News

Der Chef der koreanischen Eisenbahn KORAIL ist wegen einer Serie von Unfällen zurückgetreten.CEO Oh Young-sik entschuldigte sich am Dienstag bei der Öffentlichkeit dafür, nicht sein Versprechen eingehalten zu haben, für einen sicheren Bahnverkehr zu sorgen. Er bot seinen Rücktritt an, um Verantwortung für wiederholte Unfälle zu übernehmen.Am Samstag war ein KTX-Schnellzug kurz nach der Abfahrt in Gangneung mit 198 Fahrgästen an Bord entgleist. 16 Menschen wurden bei dem Unglück verletzt.Der Eisenbahnchef räumte ein, dass übertriebene Anstrengungen für ein verbessertes Management und mehr Effizienz sowie ein Stellenabbau der Grund für den Unfall seien. Er hoffe, dass das jüngste Unglück eine Gelegenheit biete, grundlegende Probleme der koreanischen Eisenbahn anzugehen.