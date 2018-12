Präsident Moon fordert von neuem Finanzminister Bemühungen gegen Investitionshindernisse

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat den neuen Finanzminister Hong Nam-ki aufgefordert, besondere Bemühungen zu unternehmen, um mögliche Investitionshindernisse für Unternehmen zu beseitigen und Lösungen hierfür zu finden.Es gebe Meinungen, nach denen die Investitionsbereitschaft von Unternehmen nachlasse, sagte Moon am Montag. Die Äußerung habe der Präsident gemacht, nachdem er Hong die Ernennungsurkunde überreicht hatte, teilte Moons Sprecher Kim Eui-kyeom mit.Hong habe als Kontrollturm in Wirtschaftsangelegenheiten die schwere Aufgabe, die Vitalität der Wirtschaft wiederherzustellen und das Beschäftigungsproblem zu lösen, sagte Moon weiter.Hong antwortete, er wolle sich jede Woche mit Selbständigen, Großunternehmen und Arbeiterorganisationen treffen, ihre Meinungen anhören und intensiv kommunizieren.Das neue Wirtschaftsteam der Regierung will nächste Woche den Kurs der Wirtschaftspolitik im kommenden Jahr bekanntgeben.