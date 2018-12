Einkaufsfestival „Korea Grand Sale“ findet im Januar und Februar statt

Photo : YONHAP News

Das Einkaufs-, Kultur- und Tourismusfestival für Ausländer „Korea Grand Sale 2019“ findet vom 17. Januar bis 28. Februar statt.Den Plan gab das Komitee für den Korea-Besuch am Montag bekannt.Beim nächsten Festival werden 30 Top-Vergünstigungen und Veranstaltungen zu jeweiligen Themen angeboten. Förderprogramme für Touren in Seoul und Regionen werden verstärkt. Wer die Fahrt mit einem K-Travel Bus oder EG-Shuttle bucht, dem wird die kostenlose Fahrt für einen Mitreisenden gewährt. K-Travel Busse werden auf sieben Routen für eine zweitägige Reise von Seoul in die Regionen eingesetzt, bei EG-Shuttle handelt es sich um einen Pendelbus zwischen Seoul und der Provinz Gyeonggi.Die Zahl der Unternehmen, die an dem jährlichen Festival teilnehmen, stieg von 55 im Jahr 2011 auf 778 in diesem Jahr. Für das kommende Jahr steht die Beteiligung von 800 Unternehmen bereits fest.