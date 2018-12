Wirtschaft Viele Unternehmen halten 52 Wochenarbeitsstunden nicht ein

Viele Unternehmen halten die neue Regelung für die maximale Wochenarbeitszeit nicht ein.



Entsprechende Umfrageergebnisse veröffentlichte die Koreanische Handels- und Industriekammer am Dienstag. Befragt wurden 317 Großunternehmen und große Mittelständler, für die ab Juli 52 Wochenarbeitsstunden gelten.



24,4 Prozent der befragten Unternehmen antworteten, dass immer noch Überstunden gemacht würden, die über 52 Wochenarbeitsstunden hinausgehen. Das sind acht Prozentpunkte mehr als der entsprechende Anteil bei einer Untersuchung des Arbeitsministeriums im August.



Das zeige, dass sich das System immer noch nicht vollständig etabliert habe, obwohl die Gnadenfrist Ende Dezember auslaufe, so die Handelskammer.



71,5 Prozent der Unternehmen gaben an, dass sie wegen der Verkürzung der Arbeitszeit geschäftliche Schwierigkeiten erleiden würden. 32,7 Prozent nannten die Belastung bei der Verwaltung der Dienstzeiten als solche Schwierigkeit.