Regierung will über 70 Prozent der Ausgaben im ersten Halbjahr tätigen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will über 70 Prozent der für das kommende Jahr vorgesehenen Ausgaben im ersten Halbjahr tätigen, um die Wirtschaft zu beleben.Ein entsprechender Plan für die Haushaltszuweisung sei auf der Kabinettssitzung am Dienstag festgelegt worden, teilte die Regierung mit.281,4 Billionen Won, 70,4 Prozent des Budgets für die nächstjährigen Ausgaben in Höhe von 399,8 Billionen Won, seien für das erste Halbjahr vorgesehen. Es ist das erste Mal seit 2013, dass über 70 Prozent der Staatsausgaben in den ersten sechs Monaten bereitgestellt werden.Die Ausgaben für die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Verbesserung der Qualität der Stellen würden bis zu 78 Prozent im ersten Halbjahr getätigt, teilte das Finanzministerium mit.