Na Kyung-won zur Fraktionschefin der führenden Oppositionspartei gewählt

Photo : YONHAP News

Die führende Oppositionspartei Freiheitspartei Koreas hat Na Kyung-won zu ihrer neuen Fraktionschefin gewählt.Na, die ihre vierte Legislaturperiode in der Nationalversammlung verbringt, bekam bei der Abstimmung am Dienstag 68 von 103 Stimmen. Sie setzte sich gegen Kim Hack-yong durch, der 35 Stimmen bekam.Jeong Yong-ki wurde zum neuen Chef für politische Fragen gewählt.Na sagte nach der Wahl, die Entscheidung für sie bedeute eine Entscheidung für die Eintracht statt der Teilung. Sie wolle für den Wert des Konservatismus kämpfen und Schutz vor einer Missregierung von Moon Jae-in bieten.Auch wolle sie sich an die Spitze der Bemühungen um einen Sieg bei der nächsten Parlamentswahl und Präsidentenwahl stellen.