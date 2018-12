USA stufen Nordkorea hinsichtlich Religionsfreiheit erneut als besonders Besorgnis erregend ein

Photo : YONHAP News

Die USA haben Nordkorea erneut zu den besonders Besorgnis erregenden Staaten auf dem Gebiet der Religionsfreiheit gezählt.Washington gab am Dienstag (Ortszeit) die entsprechende Liste von zehn Ländern bekannt. Dazu zählen neben Nordkorea China, Iran, Myanmar, Eritrea, Pakistan, Sudan, Saudi-Arabien, Tadschikistan und Turkmenistan.Das US-Außenministerium bewertet gemäß dem Gesetz zu internationaler Religionsfreiheit von 1998 jedes Jahr die Religionsfreiheit in einzelnen Ländern. Demnach werden Länder, die an systematischen, beständigen und schweren Verletzungen der Religionsfreiheit beteiligt sind oder dies dulden, auf die Liste der besonders Besorgnis erregenden Staaten gesetzt.Nordkorea wurde seit 2001 das 17. Jahr in Folge in das Verzeichnis aufgenommen.Die USA hatten einen Tag zuvor drei Mitglieder der nordkoreanischen Führung einschließlich Choe Ryong-hae auf ihre Sanktionsliste wegen Menschenrechtsverstößen gesetzt.