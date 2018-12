Politik Südkorea beteiligt sich an UN-Migrationspakt

Südkorea hat sich an einem von den Vereinten Nationen initiierten globalen Pakt für Migration beteiligt.



Der Globale Pakt für sichere, geordnete und reguläre Migration sei auf einer Konferenz am Montag (Ortszeit) in Marakkesch von 164 Staaten einschließlich Südkoreas im Konsens verabschiedet worden, teilte das Außenministerium in Seoul mit. Die UN-Generalversammlung werde noch im Dezember eine Resolution annehmen, um den Pakt zu billigen.



Bei dem Migrationspakt handelt es sich um eine gesetzlich nicht bindende Erklärung, die unter anderem den Schutz der Rechte der Einwanderer und die Zulassung deren Zugangs zum Arbeitsmarkt ohne Diskriminierungen vorsieht.



Einige Länder wie die USA, Australien, Chile, Italien und Israel lehnten die Beteiligung an dem Migrationspakt ab, da dieser die Souveränität verletze und die Einwanderung fördern könne.