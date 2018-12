Koreas überprüfen gegenseitig probeweisen Abzug von Wachposten in DMZ

Photo : YONHAP News

Die Militärbehörden Süd- und Nordkoreas überprüfen am Mittwoch gegenseitig, ob der probeweise Abzug von Wachposten in der demilitarisierten Zone (DMZ) ordentlich erfolgte.Hierfür werden südkoreanische Inspektoren am Vormittag Wachposten auf der nordkoreanischen Seite besuchen, Nordkoreaner werden am Nachmittag die südkoreanische Zone aufsuchen.An jedem Wachposten werden jeweils fünf Personen für die Überprüfung und zwei für die Filmaufnahmen eingesetzt.Die Teams beider Länder werden sich an verschiedenen Stellen an der militärischen Demarkationslinie treffen und zu Fuß zu den betreffenden Wachposten gehen.Beide Seiten würden gründlich prüfen, ob gemäß der militärischen Übereinkunft vom 19. September die Soldaten und Ausrüstung von jeweils zehn Wachposten vollständig abgezogen und die Anlagen zerstört worden seien, teilte ein Vertreter des Verteidigungsministeriums in Seoul mit.Beide Koreas hatten vereinbart, für den Abbau militärischer Spannungen jeweils elf Wachposten an der Front abzuziehen und einen davon im ursprünglichen Zustand zu belassen. Danach erfolgten der Abzug und die Zerstörung der betreffenden Wachposten.