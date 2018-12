Anzahl der Geburten im Tagesdurchschnitt in Seoul erstmals unter 200er-Marke

Photo : YONHAP News

Im vergangenen Jahr ist die Anzahl der Geburten in Seoul stark zurückgegangen.Die Stadtverwaltung veröffentlichte am Mittwoch das Statistische Jahrbuch von Seoul 2018. Es enthält 340 Statistiken in 20 Bereichen mit Stand vom 31. Dezember 2017.Laut dem Jahrbuch wurden letztes Jahr im Schnitt täglich 179 Babys in Seoul geboren. Damit wurde erstmals seit der Einführung der entsprechenden Statistiken die 200er-Marke unterschritten.Die Zahl sank in den letzten Jahren ständig; von täglich 257 Neugeborenen im Jahr 2012 auf 230 im folgenden Jahr und auf 206 im Jahr 2016.Ein Vertreter der Stadtverwaltung führte das Ergebnis auf die sinkende Zahl der Eheschließungen und die ungünstige Beschäftigungslage zurück.Die Zahl der Eheschließungen sank auf 147 Fälle pro Tag im vergangenen Jahr. Im Jahr 2012 waren es noch 196. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,3 Prozentpunkte im Vorjahresvergleich auf 4,5 Prozent.Infolge der niedrigen Geburtenrate schrumpfte die Zahl der Kinder, die in Kindertagesstätten betreut werden, auf 234.000 im letzten Jahr von 239.000 im Jahr 2012. Die Zahl der Grundschüler sank im selben Zeitraum von 502.000 auf 428.000.Die Zahl der Schüler pro Lehrer an Grundschulen schrumpfte von 16,9 auf 14,7 Personen.