FAO: Nordkorea fehlen 640.000 Tonnen Nahrungsmittel

Photo : YONHAP News

Laut der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) mangelt es in Nordkorea dieses Jahr an 640.000 Tonnen Nahrungsmitteln.Das berichtete das US-amerikanische Radio Free Asia.Nordkorea müsse den Mangel durch den Import oder die Hilfe der Weltgemeinschaft ausgleichen, schrieb FAO in ihrem jüngst veröffentlichten Quartalsbericht. Darin zählte die UN-Organisation Nordkorea zu 40 Ländern, die unter einem Nahrungsmittelmangel leiden und Hilfe von außen benötigen.In dem Bericht steht, dass der Anbau im Frühling und die Reisernte im Herbst in Nordkorea den Erwartungen nicht entsprochen hätten und daher in den meisten Familien Nahrungsmittel fehlen würden. Die chronische Nahrungsmittelknappheit in Nordkorea wurde auf Naturkatastrophen wie Hochwasser und Dürren sowie den Mangel an landwirtschaftlichen Maschinen und Düngemittel zurückgeführt.Unter den 40 Ländern mit Nahrungsmittelmangel machte Afrika mit 30 Staaten den größten Anteil aus. Aus Asien wurden acht Staaten auf die Liste gesetzt.