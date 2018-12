Heizungen im Westen Seouls wegen Wasserrohrbruchs 17 Stunden lang ausgefallen

Photo : KBS News

Im Westen Seouls sind am Dienstag wegen eines Wasserrohrbruchs die Heizungen 17 Stunden lang ausgefallen.Das Versorgungsunternehmen Seoul Energy Corporation und das Bezirksbüro Yangcheon teolten mit, dass zwei Abschnitte einer Heißwasserleitung unter einem Blumengarten in einer Apartmentanlage in Mokdong gebrochen seien.Gegen 8.50 Uhr sei aus der Grünfläche aufsteigender Dampf bemerkt worden. Die Leitung sei bis 18 Uhr ausgebessert worden, anschließend sei nach dem Neustart der Heizungen 20 Meter entfernt ein weiteres Leck aufgetreten.1.800 Haushalte im Gebiet Mokdong konnten 17 Stunden lang nicht heizen. Die Reparaturarbeiten dauerten bis 2 Uhr am Mittwoch an, eine halbe Stunde später liefen die Heizungen wieder.Erst vor einer Woche war eine Heizleitung nahe einer U-Bahn-Station in der Stadt Goyang geborsten. Dabei kam ein Mensch zu Tode, 20 Personen wurden verletzt.