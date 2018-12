Laut Protokoll führten Kommunikationsprobleme zu Entgleisung von KTX-Schnellzug

Photo : YONHAP News

Laut einem Protokoll haben Kommunikationsprobleme zur Entgleisung eines KTX-Schnellzugs am vergangenen Samstag in Gangneung geführt.Der Abgeordnete Lee Hun-seung, Mitglied des parlamentarischen Ausschusses für Land und Transport, veröffentlichte das Protokoll, das die koreanische Eisenbahngesellschaft KORAIL ausgehändigt hatte.Darin wurden Gespräche zwischen der Betriebszentrale in Seoul, der Station in Gangneung, dem Depot in Gangneung und dem verunglückten Zug aufgezeichnet.Aufgezeichnet wurde die Kommunikation in einem Zeitraum von 30 Minuten nach einer ersten Fehlermeldung. Der Fahrdienstleiter in Gangneung hatte um 7.07 Uhr ein Problem mit einer Weiche gemeldet, um 7.37 Uhr entgleiste der Zug.Das System hatte einen Fehler auf einem Abschnitt gemeldet, der zum Depot in Gangneung führte. Tatsächlich lag der Fehler auf der Strecke in Fahrtrichtung Seoul vor. Dort sprang der Schnellzug, der in Richtung Seoul unterwegs war, etwa fünf Minuten nach der Abfahrt in Gangneung aus den Schienen.Bei dem Unglück wurden 16 Menschen verletzt.