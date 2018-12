Nationales Regierungslager will Entschädigung bei Zugunfällen erweitern

Regierung, Regierungspartei und Präsidialamt wollen sichere Maßnahmen treffen, um Sicherheitsunfälle bei Infrastrukturanlagen zu verhindern.



Darauf einigten sie sich bei ihrer Sitzung am Mittwoch. Hintergrund sind eine Reihe von Sicherheitsunfällen in letzter Zeit, darunter die Entgleisung eines KTX-Zugs.



Vereinbart wurde, Kriterien für den Schutz der Fahrgäste auszuarbeiten, um Schäden und Unbequemlichkeiten bei einem Eisenbahnunfall auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Die Obergrenze für die maximale Wartezeit soll festgelegt werden, und die Entschädigung wird erweitert.



Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport wird die Bahnanlagen und Waggonteile unter die Lupe nehmen und das Verfahren für die Signaleinstellungen verschärfen.



Angesichts des Bruchs eines Wärmerohrs in Seoul will das Industrieministerium ab Donnerstag einen Monat lang eine präzise Inspektion der über 20 Jahre alten Wärmerohre durchführen.