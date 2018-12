Präsidialamt: Seoul-Besuch von Kim Jong-un binnen Jahresfrist unwahrscheinlich

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Präsidialamt hat laut Informationen intern geschlussfolgert, dass ein Besuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Seoul binnen Jahresfrist unwahrscheinlich ist.Ein leitender Beamter des Präsidialamtes sagte am Mittwoch der Nachrichtenagentur Yonhap, Seoul halte nun Kims Besuch zu Jahresende für schwierig. Es ist das erste Mal, dass ein Vertreter des Blauen Hauses konkret sagte, dass ein Besuch binnen Jahresfrist unwahrscheinlich sei.In der Gemeinsamen Erklärung beim Korea-Gipfel im September in Pjöngjang hatte Kim versprochen, in baldiger Zeit Seoul zu besuchen. Demnach strebte das Präsidialamt an, dass Kim noch dieses Jahr die südkoreanische Hauptstadt besucht, konnte jedoch keine positive Antwort von Pjöngjang erhalten.Nun wird der Fokus offenbar darauf gelegt, ob Kim vor oder nach seinem zweiten Treffen mit US-Präsident Donald Trump, das voraussichtlich im Januar oder Februar stattfinden wird, Seoul besuchen wird.