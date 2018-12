Hyundai will bis 2030 Produktionskapazitäten für 500.000 Brennstoffzellenautos im Jahr schaffen

Photo : KBS News

Der Autokonzern Hyundai Motor Group will bis 2030 Produktionskapazitäten für 500.000 Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV) aufbauen.Einen entsprechenden mittel- und langfristigen Plan gab Hyundai am Dienstag bei der Grundsteinlegung für seine zweite Fabrik für Brennstoffzellensysteme in Chungju bekannt.Laut der präsentierten Roadmap „FCEV Vision 2030“ will die Hyundai Motor Group bis 2030 in Kooperation mit den Lieferanten ein Produktionssystem für 500.000 Brennstoffzellenautos in Südkorea aufbauen.Die Bauarbeiten für die zweite Brennstoffzellenfabrik sollen bis Ende nächsten Jahres abgeschlossen werden. Hyundai will dadurch die Produktionskapazität für Wasserstoff-Brennstoffzellen von derzeit 3.000 im Jahr bis 2022 auf 40.000 erhöhen.