Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat am Mittwoch zulegen können.Der Leitindex Kospi gewann 1,44 Prozent auf 2.082,57 Zähler.Grund für die verbesserte Stimmung an der Börse waren Anzeichen für Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China.Nachrichten, dass die Huawei-Finanzchefin vorerst gegen Kaution frei kam habe über eine Eskalation des Handelskonflikts besorgte Investoren offenbar besänftigt, sagte Lee Kyung-min von Daeshin Securities.