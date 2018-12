Präsident Moon bezeichnet Abzug von Wachposten aus DMZ als historisches Ereignis

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat den Abzug von Wachposten aus der Demilitarisierten Zone (DMZ) als historisches Ereignis bezeichnet.Moon besuchte am Mittwoch das Krisenreaktionszentrum im Präsidialamt und verfolgte die Verifizierung der Zerstörung von Wachposten am Bildschirm.Diese Art von Vertrauen sei die wichtigste Triebfeder für die Schaffung einer kriegsfreien koreanischen Halbinsel.In der Vergangenheit sei es undenkbar gewesen, dass die Demarkationslinie überschritten wird und Wachposten an der Grenze abgezogen werden.Wenn Südkoreas Streitkräfte weiterhin als starker Unterstützer des Friedensprozesses dienten, könne die DMZ nach seiner Ansicht in ein Gebiet des Friedens verwandelt werden.