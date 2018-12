Koreas schließen Überprüfung von Abzug von Wachposten in DMZ ab

Photo : YONHAP News

Süd- und Nordkorea haben die Überprüfung des Abzugs von Wachposten in der Demilitarisierten Zone (DMZ) abgeschlossen.Insgesamt wurden elf Wachposten zerstört, nun soll die Beseitigung aller weiteren Wachposten in Angriff genommen werden.Jeweils siebenköpfige Teams wurden für die Kontrolle einem Wachposten zugewiesen, darunter zwei Fotografen. Insgesamt wurden auf beiden Seiten 154 Personen für die Überprüfung eingesetzt.Sie überprüften, ob automatische Feuerwaffen, Ausrüstung und Truppen vollständig abgezogen wurden. Auch wurde nachgeschaut, ob Einrichtungen wie Obsersavationsposten und Tunnel beseitigt wurden.Hierfür sollen auch Bodenradare eingesetzt worden sein. Nach Angaben eines südkoreanischen Teilnehmers habe eine sehr kooperative Stimmung zwischen den Soldaten beider Koreas geherrscht.Für die Untersuchung haben erstmals seit der Unterzeichnung des Waffenstillstandsvertrags im Jahr 1953 gegenseitige Besuche an den Wachposten in der Demilitarisierten Zone stattgefunden.