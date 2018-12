Präsident Moon will erweiterte Ministersitzung für Wirtschaft leiten

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in will erstmals eine erweiterte Sitzung der für Wirtschaft zuständigen Minister leiten.Der neue Vizeministerpräsident für Wirtschaft, Hong Nam-ki, berichtete am Mittwoch, einen Tag nach seinem Amtsantritt, Moon erstmals über anstehende Angelegenheiten.Moon akzeptierte Hongs Wunsch, alle zwei Wochen dem Staatschef zu berichten.Moon gab die Absicht bekannt, am 17. Dezember persönlich ein erweitertes Wirtschaftsministertreffen zu leiten. Daran nehmen 14 Minister einschließlich beider Vizeministerpräsidenten, die Chefs der Kommission für fairen Handel und der Finanzdienstekommission sowie für Wirtschaft zuständige präsidiale Stabsmitglieder teil.Eine solche Sitzung findet erstmals seit Moons Amtsantritt statt. Dahinter wird vermutet, dass es nicht leicht fallen könnte, die schwierige Wirtschaftslage zu bewältigen.