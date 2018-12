Zahl der Unternehmen mit Umsatz von über einer Billion Won rückgängig

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als einer Billion Won ist in den letzten Jahren ständig gesunken.Laut einem Analysedienstleister für Unternehmensinformationen hatte die Zahl der Firmen, die einen Jahresumsatz von mindestens einer Billion Won (890 Millionen Dollar) verbuchen, von 74 im Jahr 1997 beständig zugenommen. Im Jahr 2012 hatte die Zahl 192 erreicht, seitdem schrumpfte sie jedoch auf 189 im Jahr 2013 und 186 in beiden folgenden Jahren. Im Jahr 2016 waren es 184 Unternehmen.Zudem sei das Umsatzvolumen führender Großunternehmen seit 2012 nicht mehr gestiegen.Einige meinen, dass infolge des vergrößerten Wirtschaftsvolumens ein rapides Wachstum wie in der Vergangenheit kaum noch möglich sei. Jedoch sind auch Stimmen zu hören, die das Ergebnis eher auf die Regierungspolitik wie die mangelnde Erschließung neuer Wachstumsmotoren und Regulierungen zurückführen wollen.