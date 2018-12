Rotkreuzverbände beider Koreas in Endphase von Koordinierung von Videotreffen getrennter Familien

Photo : YONHAP News

Laut dem südkoreanischen Rotkreuzchef befinden sich die Rotkreuzverbände beider Koreas in der letzten Phase der Koordinierung von Videotreffen getrennter Familien.Die entsprechende Äußerung machte Park Kyung-seo bei einem Forum am Mittwoch in Seoul.Park wies diesbezüglich auf die derzeitige Kälte hin. Daher wird davon ausgegangen, dass beide Seiten angesichts der Kälte mit Rücksicht auf das hohe Alter möglicher Teilnehmer Videotreffen vorrangig anstreben.Park erwähnte zudem, dass die südkoreanisch-US-amerikanische Arbeitsgruppe zu Nordkorea über Videotreffen getrennter Familien diskutiere. Für Videoschaltungen seien viele Vorbereitungen nötig, wie z.B. das Verlegen von Glasfaserkabeln und das Einrichten von Bildschirmen, sagte er.