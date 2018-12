Koreas sprechen über Grundsteinlegung für Eisenbahn- und Straßenverbindung

Photo : YONHAP News

Süd- und Nordkorea sind zu Gesprächen zusammengekommen, um über eine Grundsteinlegung für die innerkoreanische Eisenbahn- und Straßenverbindung sowie die Modernisierung zu diskutieren.Das Treffen auf Arbeitsebene begann am Donnerstagvormittag im gemeinsamen Verbindungsbüro in der nordkoreanischen Grenzstadt Kaesong.Beide Seiten tauschten jüngst Meinungen über die Grundsteinlegungsfeier durch den Austausch von Dokumenten aus. Es ist daher denkbar, dass beim heutigen Treffen konkrete Einzelheiten wie Termin, Ort und Teilnehmer festgelegt werden.Süd- und Nordkorea hatten inzwischen eine gemeinsame Untersuchung auf dem nordkoreanischen Abschnitt der Bahnlinie Gyeongui abgeschlossen. Die Untersuchung auf der Bahnlinie Donghae wird am Montag zu Ende gehen. Für eine Untersuchung der Straße der Donghae-Linie konnte noch kein Termin festgesetzt werden. Das südkoreanische Vereinigungsministerium meint jedoch, dass die Grundsteinlegung schon vor der Straßeninspektion möglich sei.