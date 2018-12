Wirtschaft Börse in Seoul schließt fester

Die südkoreanische Börse hat am Donnerstag fester geschlossen.



Der Leitindex Kospi gewann 0,62 Prozent auf 2.095,55 Zähler. Grund für den Anstieg waren Anzeichen dafür, dass die Spannungen zwischen den USA und China nachgelassen haben.



Offenbar habe Chinas Plan, entsprechende politische Maßnahmen zu revidieren Investoren beschwichtigt, sagte Heo Jae-hwan von Eugene Investment & Securities.



Laut Medienberichten will China seine "Made in China 2025" Industriepolitik durch eine neue ersetzen, die ausländischen Unternehmen einen breiteren Zugang zu seinem Markt erlaubt, hieß es.