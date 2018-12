Zweites nordkoreanisches Luftfahrzeug innerhalb von fünf Tagen Richtung Süden geflogen

Photo : YONHAP News

Zum zweiten Mal innerhalb von fünf Tagen ist ein nordkoreanisches Luftfahrzeug in Richtung Süden geflogen.Der jüngste Vorfall habe sich am Donnerstag nahe der grenznahen Stadt Kaesong ereignet. Dabei wurde ein als Hubschrauber verdächtigtes Luftfahrzeug bemerkt, das einen Einsatz südkoreanischer Kampfjets auslöste.Eine Quelle im südkoreanischen Militär berichtete, dass das Luftfahrzeug die taktische Aktionslinie überflogen habe. Hierbei handelt es sich um eine imaginäre Grenzlinie in der Luft, die etwa 20 bis 50 Kilometer von der Militärischen Demarkationslinie (MDL) und der Seegrenze NLL (Northern Limit Line) entfernt verläuft.Die Flugverbotszone im Bereich von zehn Kilometern um die MDL sei hingegen nicht verletzt worden.Die südkoreanischen Militärbehörden schließen nicht aus, dass die Vorfälle mit einem saisonalen Manöver in Nordkorea zusammenhängen. Auch ein Besuch eines hohen Beamten aus Pjöngjang bei den Grenztruppen könne der Grund gewesen sein, hieß es.