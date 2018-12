Koreas einig über Grundsteinlegung für Eisenbahn- und Straßenprojekt am 26. Dezember

Photo : KBS News

Eine Grundsteinlegungsfeier für die innerkoreanische Eisenbahn- und Straßenverbindung sowie die Modernisierung findet am 26. Dezember am Bahnhof Panmun in Kaesong statt.Darauf hätten sich Süd- und Nordkorea bei ihrem Arbeitstreffen am Donnerstag im gemeinsamen Verbindungsbüro in Kaesong geeinigt, teilte das südkoreanische Vereinigungsministerium mit.An der Zeremonie werden jeweils 100 Personen aus beiden Ländern teilnehmen. Beide Seiten werden weiter über Details wie eine konkrete Teilnehmerliste diskutieren.Die Staatschefs Süd- und Nordkoreas hatten bei ihrem Treffen im September in Pjöngjang vereinbart, eine Zeremonie für den Baubeginn des Eisenbahn- und Straßenprojekts noch binnen Jahresfrist abzuhalten.Hierfür hatten Süd- und Nordkorea inzwischen eine gemeinsame Untersuchung auf dem nordkoreanischen Abschnitt der Bahnlinie Gyeongui abgeschlossen. Die Untersuchung auf der Bahnlinie Donghae wird am Montag zu Ende gehen.Die Grundsteinlegung wird von großer symbolischer Bedeutung sein und den offiziellen Beginn der innerkoreanischen Kooperation im Eisenbahn- und Straßenbereich darstellen. Jedoch wird angesichts der Sanktionen gegen Nordkorea voraussichtlich noch Zeit gebraucht, bis die Bauarbeiten tatsächlich aufgenommen werden.