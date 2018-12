Umzug von US-Kommando in Südkorea ins Verteidigungsministerium wird neu überprüft

Photo : KBS News

Der Plan für den Umzug des Hauptquartiers des gemeinsamen Kommandos Südkoreas und der USA ins Verteidigungsministerium in Seoul wird von Grund auf überprüft.Das Kommando befindet sich derzeit auf der US-Militärbasis im Stadtviertel Yongsan in Seoul. Inzwischen waren das Kommando der 8. US-Armee und das Kommando der US-Streitkräfte in Korea (USFK) auf die US-Militärbasis Camp Humphreys in Pyeongtaek umgezogen. In Yongsan bleiben noch ein Teil der US-Truppen und das gemeinsame Kommando Südkoreas und der USA.Die Militärbehörden Südkoreas und der USA hatten den Umzug des gemeinsamen Kommandos an den Sitz des Verteidigungsministeriums vereinbart. Wie verlautete, werde der Plan jedoch nach dem Amtsantritt des neuen USFK-Kommandeurs Robert Abrams von Grund auf überprüft.Demnach werden drei Optionen erwogen. Eine Option ist die alleinige Nutzung eines großen Gebäudes des Verteidigungsministeriums. Die zweite ist der Umzug zum Camp Humphreys und die letzte ist der Verbleib in Yongsan.