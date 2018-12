CNN-Bericht: Vietnam will Gastgeber von zweitem USA-Nordkorea-Gipfel werden

Photo : YONHAP News

Vietnam will offenbar Gastgeber eines zweiten USA-Nordkorea-Gipfels werden.Das berichtete der US-Nachrichtensender CNN am Donnerstag und berief sich auf eine Quelle in der südkoreanischen Regierung.Hohe vietnamesische Beamte hätten diese Absicht der südkoreanischen Regierung mitgeteilt. Der Termin für das Spitzentreffen könne von einem möglichen Besuch des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un in Seoul abhängen.US-Präsident Donald Trump hatte in diesem Monat gesagt, dass er mit einem zweitem Treffen mit Kim im Januar oder Februar rechne. Hierfür kämen drei Orte in Frage, deren Namen er aber nicht nannte.Nordkorea ist zurzeit offenbar um ein besseres Verhältnis mit Vietnam bemüht. Dieses wurde durch die Ermordung von Kim Jong-nam belastet. In das Attentat auf den älteren Halbbruder des Machthabers in Kuala Lumpur war auch eine Vietnamesin verwickelt worden.Nordkorea soll sich unlängst informell dafür entschuldigt haben. Jedoch handelte es sich nicht um eine offizielle Entschuldigung und damit auch kein Eingeständnis, in den Giftgasanschlag verwickelt zu sein. Nordkorea hat seine Verwicklung in den Fall stets bestritten.