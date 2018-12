Süd- und Nordkorea führen heute Sportgespräche

Photo : YONHAP News

Süd- und Nordkorea führen am Freitag im Verbindungsbüro in Kaesong Gespräche über die Kooperation im Sportbereich.Eine südkoreanische Delegation unter Leitung des Vizeministers für Kultur, Sport und Tourismus, Roh Tae-kang, brach hierfür am Morgen in die nordkoreanische Grenzstadt auf. Roh sagte vor der Abreise, dass beide Seiten über konkretere Maßnahmen für die gemeinsame Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 2020 und die gemeinsame Austragung der Olympischen Spiele 2032 diskutieren würden.Beide Koreas hatten beim ersten Gespräch im Sportbereich am 2. November vereinbart, dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) eine Absichtserklärung einzureichen, um die Olympischen Sommerspiele 2032 gemeinsam auszutragen.Sie wollen bei den Spielen 2020 in Tokio in drei bis fünf Disziplinen gesamtkoreanische Teams bilden.