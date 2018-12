Staatsanwälte durchsuchen Büros von Samsung BioLogics und Buchhaltungsfirmen

Photo : KBS News

Staatsanwälte haben am Donnerstag Büros von Samsung BioLogics und seinen Buchhaltungsfirmen durchsucht.Bei der Durchsuchung der Buchhaltungsabteilung des Unternehmen in Incheon stellten die Ermittler der Staatsanwaltschaft Seoul Zentral Beweismittel sicher.Gleichzeitig wurden Räumlichkeiten von Samsung Bioepis, Samsung C&C sowie vier Buchhaltungsfirmen, darunter KPMG Samjong Accounting and Deloitte Anjin LLC, durchsucht.Hintergrund ist der Verdacht auf einen Bilanzbetrug.Vor etwa einem Monat hatte die Finanzdienstekommission geurteilt, dass Samsung BioLogics 2016 gegen Buchhaltungsrichtlinien verstoßen habe.Durch einen Bilanztrick soll der Wert von Cheil Industries in die Höhe getrieben worden sein, davon habe der Samsung-Erbe Lee Jae-yong profitiert. Cheil Industries hält einen Anteil von 46,3 Prozent an Samsung BioLogics und Lee war damals größter Anteileigner von Cheil.Beobachter und Aktivisten hegen den Verdacht, dass die Unregelmäßigkeiten mit der Fusion von Cheil und Samsung C&T im Jahr 2015 zusammenhängen könnten. Der Zusammenschluss gilt als Schritt Lees, um seine Kontrolle über die Samsung Gruppe zu verstärken.